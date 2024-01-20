منشور لجنبلاط عن الحرب في البحر الأحمر...

ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .ومن جهة اخرى فان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الاميركية على العالم .ملاحظة #egypt pic.twitter.com/joimGDu7CR
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 20, 2024
ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .ومن جهة اخرى فان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الاميركية على العالم .ملاحظة #egypt pic.twitter.com/joimGDu7CR