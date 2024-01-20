منشور لجنبلاط عن الحرب في البحر الأحمر...

ان الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررا فادحا بمصر وتعزز فرص استبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا .ومن جهة اخرى فان الاقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الاميركية على العالم .ملاحظة #egypt pic.twitter.com/joimGDu7CR — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 20, 2024

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في منشور عبر إكس إن "الحرب في البحر الأحمر تلحق ضررًا فادحًا بمصر وتعزز فرص إستبدال قناة السويس بالخط البري المقترح من قبل الهند والذي يصب عبر الصحراء في حيفا. ومن جهة أخرى، فإن الإقتصاد الصيني سيتأثر لصالح الهيمنة الأميركية على العالم."