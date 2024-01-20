وقف أعمال الحفر في مغارة فقمة عمشيت بعد قرار للقاضية عون

أعلنت جمعية الأرض - لبنان، في بيان، أنه "بناء على الشكوى المقدمة من الجمعيّة إلى النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، حول مشروع البناء على شاطئ عمشيت، الذي يهدد موئل فقمة الراهب المتوسطيّة، والمهدّدة بالإنقراض، وتطبيقاً للقوانين البيئيّة المرعيّة الإجراء، وللإتفاقيّات الدوليّة البيئيّة الموقّعة من الدولة اللبنانيّة، اتخذت القاضية غادة عون قراراً بوقف الأعمال فوراً وإعداد دراسة تقييم أثر بيئي".



واشار البيان الى انه "على أثر هذا القرار، توجّهت القوى الأمنيّة إلى الموقع، وتم سحب آليات الحفر إلى خارج العقار في موقع الحفر المحاذي والملاصق لموقع المغارة على شاطئ عمشيت - جبيل".