محافظ البقاع: منع مرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر إلى حين التأكد من سلامة الطريق

أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده أنه وبناء على المعطيات الجديدة والتي تفيد بحصول انزلاقات جديدة بالتربة على طريق عام ضهر البيدر، تقرر وبعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وقائد الدرك بالإنابة وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ربيع مجاعص، والمدير الإقليمي للاشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحاده، منع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر وذلك إلى حين التأكد من سلامة الطريق والكشف عليها ميدانيا وفنيا من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل.