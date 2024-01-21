تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة... وهذا ما أعلنته مصلحة الإعلام في المجلس

أعلنت مصلحة الإعلام في مجلس النواب في بيان، أنه ‏إثر تعرض الموقع الإلكتروني لمجلس النواب لمحاولة قرصنة قامت الجهة الفنية المشرفة على إدارة الموقع وحمايته بتجميده وهي تعمل على معالجة الامر.