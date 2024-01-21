العبسي التقى أمل شعبان وشدد على ضرورة عودتها الى ممارسة وظيفتها كالمعتاد

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي أمينة سرّ لجنة المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان في المقر البطريركي في الربوة، واستمع منها الى تفاصيل ما واجهته من ظلم وتشويه سمعة بحسب وصفها.



وشدد العبسي بعد اللقاء على "ضرورة عودة شعبان الى ممارسة وظيفتها كالمعتاد، خصوصا أن التحقيق اظهر براءتها ولم يصدر أي إدانة أو توصية".