مولوي التقى في الدوحة وزير البلدية القطري

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في الدوحة، وزير البلدية في دولة قطر عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في مجالات الشؤون البلدية.