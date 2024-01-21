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رداً على الغارة على بلدة كفرا... المقاومة الاسلامية تستهدف مستوطنة أفيفيم

أخبار لبنان
2024-01-21 | 10:41
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رداً على الغارة على بلدة كفرا... المقاومة الاسلامية تستهدف مستوطنة أفيفيم
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رداً على الغارة على بلدة كفرا... المقاومة الاسلامية تستهدف مستوطنة أفيفيم

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أن مجاهديها استهدفوا مستوطنة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية، ما أدى الى اصابة احد المنازل وسقوط من ‏كان بداخله بين قتيل وجريحن، وذلك رداً على ‏الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين اللبنانيين وآخرها الغارة على بلدة كفرا.

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