جنبلاط التقى بري في عين التينة... وهذا ما جرى عرضه

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للأوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان، وذلك بحضور الوزير السابق غازي العريضي.