حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان

دعا وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، الى اعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان وليس فقط لطريق ضهر البيدر.



وأكد حمية على أن الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الموضوع، وذلك في خلال تفقده للطريق، بعد أن شهد إنهياراً جديداً، لحائط دعم جسر النملية الذي يقع فوق الطريق، اي على بعد كيلومتر واحد من الإنهيار الأول الأحد الماضي.



وشدّد حمية على أنه "اذا كانت موازنة الوزارة في العام 2024 اقل من 350 مليون دولار، فسنرى طرقات عدّة تنهار ولا قدرة للوزارة على صيانتها".



وأعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده أنه وبناء على المعطيات الجديدة والتي تفيد عن حصول انزلاقات جديدة في التربة على طريق عام ضهر البيدر.



وتقرر بعد التنسيق مع وزارة الأشغال منع مرور الشاحنات من هناك إلى حين التأكد من سلامة الطريق.