الحلبي لمديري المدارس والمعاهد جنوبا: لمتابعة التطورات الميدانية والتنسيق مع رؤساء المناطق التربوية

ذكّر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة قرب المناطق الحدودية الجنوبية، بضرورة متابعة التطورات الميدانية في المنطقة، والتنسيق مع رؤساء المناطق التربوية والمديريات العامة في الوزارة، لجهة إقفال مدارسهم ومعاهدهم أو إبقائها مفتوحة، وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة المعلمين والتلاميذ وأهاليهم.



أما المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة المقفلة أساسا لوقوعها في المنطقة الحدودية الجنوبية فتبقى مقفلة كالسابق حتى يتم جلاء الوضع وتحقيق الاستقرار.