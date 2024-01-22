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جعجع: الانتخابات الرئاسيّة مؤجلة بانتظار أوضاع المنطقة
أخبار لبنان
2024-01-22 | 05:02
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جعجع: الانتخابات الرئاسيّة مؤجلة بانتظار أوضاع المنطقة
اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الأوضاع غامضة في المنطقة وآخرها ما حصل بين إيران وباكستان ، ولبنان في عين العاصفة لكن لو كان الجيش اللبناني منتشراً على الحدود الجنوبيّة، لكنّا جنّبنا البلد وأبناءه كلّ ما نشهده حالياً".
كلام جعجع جاء في اتصال هاتفي ، مع المشاركين في الخلوة الأولى لمنطقة طرابلس في الحزب التي عُقدت في معراب، وأثنى على" نتائج الإنتخابات النيابيّة في عاصمة الشمال ، وإذ شدّد على أن " تأييد القضية الفلسطينية شيء والحصول على مكتسبات سياسيّة تحت شعار القضيّة الفلسطينيّة شيء آخر .
ولفت جعجع إلى أن "الانتخابات الرئاسيّة مؤجلة بانتظار أوضاع المنطقة".
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