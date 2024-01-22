جعجع: الانتخابات الرئاسيّة مؤجلة بانتظار أوضاع المنطقة

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "الأوضاع غامضة في المنطقة وآخرها ما حصل بين إيران وباكستان ، ولبنان في عين العاصفة لكن لو كان الجيش اللبناني منتشراً على الحدود الجنوبيّة، لكنّا جنّبنا البلد وأبناءه كلّ ما نشهده حالياً".



كلام جعجع جاء في اتصال هاتفي ، مع المشاركين في الخلوة الأولى لمنطقة طرابلس في الحزب التي عُقدت في معراب، وأثنى على" نتائج الإنتخابات النيابيّة في عاصمة الشمال ، وإذ شدّد على أن " تأييد القضية الفلسطينية شيء والحصول على مكتسبات سياسيّة تحت شعار القضيّة الفلسطينيّة شيء آخر .



ولفت جعجع إلى أن "الانتخابات الرئاسيّة مؤجلة بانتظار أوضاع المنطقة".