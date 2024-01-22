سفير المملكة في لبنان يستقبل السفير الإيراني

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان،وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، في مقر إقامته، في اليرزة، السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني.

وجرى خلال اللقاء استعراض لأبرز التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى في العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.