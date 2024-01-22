نعمة محفوض للـLBCI: لن نوقع على الصيغة الحالية

أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI أنّه لن يوقع على الإتفاق بصيغته الحالية كون المبلغ الذي خصصه إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في الإتفاق للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ هو 900 ألف ليرة بدلاً من مليون ليرة كما كان مذكوراَ في الإتفاق سابقاً.



وأوضح أنّ هذا المبلغ لا يؤمن الـ 60 مليار المطلوبة شهرياً لرفع رواتب الأساتذة المتقاعدين 6 مرات إضافية، إلا في حال قدم لنا إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ضمانات لتأمين مبلغ الـ600 مليار الفارق، "لأن ليس كل المدارس الخاصة ستلتزم بذلك خصوصاً مدارس الأطراف."