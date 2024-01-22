"سيدة الجبل": أي موقف رسمي خارج نصوص الدستور خيانة وطنية ونحر للجمهورية وما تبقى من مؤسساتها

عقد "لقاء سيدة الجبل" إجتماعه الدوري في مقره في الأشرفية حضوريا وإلكترونيًا.وإثر اللقاء، أصدر المجتمعون بيانًا طالبوا فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته رأس السلطة التنفيذية والقائم على صلاحيات رئيس الجمهورية بتوضيح التالي: هل أصبح الرئيس ميقاتي متحدثًا بإسم ميليشيا "حزب الله"؟ هل يدرك تبعات موقفه بربط سلام لبنان بوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة على أمن وسلامة المجتمع اللبناني، وأن هكذا موقف يقارب الخيانة العظمى؟ هل سأل عن المهجرين من جنوب لبنان وكيف يتدبرون شؤونهم المعيشية وهم قاربوا المئة ألف نازح من القرى الجنوبية التي تتعرض للإعتداءات الإسرائيلية الوحشية يوميًا؟ وهل سأل عن مخاوف كل اللبنانيين من حرب قاتلة ومدمّرة قرارها بيد حزب الله/إيران وليس بيد السلطة اللبنانية؟".وإذ سألوا: "إذا هذا ليس باحتلال إيراني للبنان بواسطة حزب الله، فما هو الإحتلال؟"، ذكروا الرئيس ميقاتي بـ"أن لبنان جمهورية لديها دستور ينظم العلاقة بين المواطنين وبينهم وبين الدولة ومؤسساتها، كما أن الدستور اللبناني لم ينص على تخصيص قرار الحرب والسلم بيد ميليشيا مسلحة قرارها في طهران وليس في لبنان"، وشددوا على مطالبتهم "نواب الأمة" وخصوصًا رئيس مجلس النواب المعطل مع حزب الله إنتخاب رئيس للجمهورية كالمدخل الوحيد لوضع حد لتجاوزات الجميع".وأكدوا أن "لا حل للبنان إلا بالعودة إلى ما يقول "الكتاب/الدستور" وأي موقف رسمي خارج نصوص الدستور بمثابة خيانة وطنية ونحر للجمهورية مع ما تبقى من مؤسساتها".