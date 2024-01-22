فرونتسكا زارت وزير الدفاع وأكدت التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة لبنان في المجالات كافة

فرونتسكا أطلعت وزير الدفاع على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لخفض التصعيد

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا.



وجرى في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد لا سيما أوضاع المؤسسة العسكرية والتطورات على الحدود الجنوبية اللبنانية.



وقد أكدت فرونتسكا التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما دعم الجيش اللبناني وتمتين التعاون والتنسيق بين وحدات الجيش وقوات اليونيفيل.



وأطلعت فرونتسكا وزير الدفاع على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لخفض التصعيد.



من جهته، قدر الوزير سليم عاليا مواقف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس من الصراع في المنطقة وجهوده من أجل خفض التصعيد.



وأكد الوزير سليم وجوب أن يسعى المجتمع الدولي لوقف النزاع وسفك الدماء في غزة وايجاد حل دائم وعادل في المنطقة.