وزير الداخلية التقى القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة... وهذا ما جرى بحثه

التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في الوزارة، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها.



وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية-الأميركية لاسيما على الصعيد الأمني، والتأكيد على ضرورة استمرار دعم القوى الأمنية والعسكرية في لبنان.



هذا وجرى عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة وأهمية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.