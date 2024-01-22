الأبيض التقى سفيري مصر والبرازيل وبحث مع 4 شركات عالمية في تأمين الأدوية في السوق اللبناني

السفير المصري أكد استعداد مصر الدائم لدعم لبنان والقطاع الصحي

التقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى في زيارة تعارفية، تناولا فيها الأوضاع الضاغطة في المنطقة وتداعياتها على القطاع الصحي. وتطرقا في هذا السياق الى الواقع الانساني الصعب في غزة والدمار المتعمد للمنشآت الصحية فيها، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار.



كما ناقشا التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان وآخرها العدوان الإسرائيلي على الجنوب.



وأكد موسى استعداد مصر الدائم لدعم لبنان والقطاع الصحي. وشكر الأبيض في هذا الاطار دولة مصر على دعمها المستمر ووقوفها الدائم الى جانب لبنان.



السفير البرازيلي



واجتمع الأبيض مع السفير البرازيلي لدى لبنان تاركسيو كوستا وبحث معه في سبل التعاون المشترك بين الدولتين، شاكرا إياه على الدعم الدائم للبنان وقطاعه الصحي الذي يواجه الأزمات المتتالية. وجدد معه الدعوة لوقف اطلاق النار الفوري في غزة.



اجتماع مع 4 شركات أدوية عالمية



والتقى الوزير الأبيض أربع شركات أدوية عالمية وناقش معها الوضع الراهن لقطاع الدواء في لبنان وتناول البحث سبل التعاون والتنسيق لتأمين الأدوية في السوق اللبناني.