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o
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لقاء جمع اللواء عثمان والسفيرة الأميركية في لبنان
أخبار لبنان
2024-01-22 | 09:45
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لقاء جمع اللواء عثمان والسفيرة الأميركية في لبنان
لقاء جمع اللواء عثمان والسفيرة الأميركية في لبنان
إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم 22/01/2024 في مكتبه بثكنة المقر العام السفيرة الأميركية الجديدة في لبنان ليزا جونسون Lisa Johnson يرافقها مدير مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة الأميركية (INL) دايفيد أتكنسون David Atkinson وألين شامشيان، في زيارة تعارفية لمناسبة تسلم السفيرة منصبها الجديد، كما جرى عرض لأبرز المهام التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي وللأوضاع العامة في البلاد.
أخبار لبنان
اللواء
عثمان
والسفيرة
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لبنان
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