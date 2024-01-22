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LBCI
LBCI

هل من علاقة بين زيارة بخاري يوم غد لعين التينة وزيارة سفراء اللجنة الخماسية المرتقبة؟

أخبار لبنان
2024-01-22 | 10:23
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هل من علاقة بين زيارة بخاري يوم غد لعين التينة وزيارة سفراء اللجنة الخماسية المرتقبة؟
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هل من علاقة بين زيارة بخاري يوم غد لعين التينة وزيارة سفراء اللجنة الخماسية المرتقبة؟

أكدت معلومات الـLBCI أن لا علاقة بين زيارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري إلى عين التينة غدا وزيارة سفراء اللجنة الخماسية التي سيتقرر موعدها الاسبوع المقبل وفقا لجدول القوى السياسية وسفراء اللجنة الخماسية.

وأوضحت المعلومات أن زيارة بخاري يوم غد لعين التينة ثنائية ومقررة مسبقا.

أخبار لبنان

بخاري

اللجنة الخماسية

عين التينة

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