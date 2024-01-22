قائد الجيش إستقبل وفدًا أوستراليًا وسفيرة الأرجنتين وعرض مع ريزا شؤون لبنان والمنطقة

إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة نائب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأوسترالي كريغ ماكلاشلان، يرافقه السفير الأوسترالي أندرو بارنز. وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد.



واستقبل قائد الجيش السفيرة الأرجنتينية ماريا فيرجينيا رويز كينتار، في زيارة تعارف لمناسبة توليها مهمتها في لبنان.



كما استقبل نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وتم التداول في شؤون لبنان والمنطقة.