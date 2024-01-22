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يوم دراسي عادي في المدارس الخاصة غدًا

يوم دراسي عادي في المدارس الخاصة غدًا

تم توقيع الإتفاق بين إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة الأساتذة في المدارس الخاصة برعاية وزارة التربية عباس الحلبي، وبالتالي لا إضراب غدًا في المدارس الخاصة.