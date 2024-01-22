0min

سؤال من هؤلاء النواب إلى حكومة تصريف الأعمال حول تقييم أوضاع المصارف والودائع

سؤال من هؤلاء النواب إلى حكومة تصريف الأعمال حول تقييم أوضاع المصارف والودائع





وعلى الرغم من أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين قد شمل ضرورة تقييم أوضاع المصارف عبر شركة دولية، إلا أنه وحتى الآن لم ينجز هذا التقييم. غير أن هذه المعلومات الأساسية موجودة لدى لجنة الرقابة على المصارف، ما يحتم على الحكومة إستخدامها لوضع صورة واضحة عن موجودات المصارف وبناءً عليه وضع تصور علمي لتحديد آلية إسترداد الودائع والمدة الزمنية المتوقعة لذلك.



ومن هنا، قام النواب ميشال الدويهي، مارك ضو، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، وضاح الصادق، فراس حمدان، وحليمة قعقور بتوجيه سؤال إلى حكومة تصريف الأعمال حول تقييم أوضاع المصارف والودائع.



للإطلاع على السؤال، إضغط بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأزمة المالية والإقتصادية، لا زال الغموض يحيط بالمعلومات حول أوضاع المصارف المالية وموجوداتها والتي تعتبر معلومات ضرورية للبحث في آلية استرداد الودائع.وعلى الرغم من أن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين قد شمل ضرورة تقييم أوضاع المصارف عبر شركة دولية، إلا أنه وحتى الآن لم ينجز هذا التقييم. غير أن هذه المعلومات الأساسية موجودة لدى لجنة الرقابة على المصارف، ما يحتم على الحكومة إستخدامها لوضع صورة واضحة عن موجودات المصارف وبناءً عليه وضع تصور علمي لتحديد آلية إسترداد الودائع والمدة الزمنية المتوقعة لذلك.ومن هنا، قام النواب ميشال الدويهي، مارك ضو، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، وضاح الصادق، فراس حمدان، وحليمة قعقور بتوجيه سؤال إلى حكومة تصريف الأعمال حول تقييم أوضاع المصارف والودائع.للإطلاع على السؤال، إضغط هنا