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السفير المصري لدى لبنان استقبل السفير الفرنسي... ماذا بحثا؟

أخبار لبنان
2024-01-22 | 13:36
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السفير المصري لدى لبنان استقبل السفير الفرنسي... ماذا بحثا؟
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السفير المصري لدى لبنان استقبل السفير الفرنسي... ماذا بحثا؟

استقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، السفير الفرنسي لدى بيروت هيرفي ماغرو وبحث السفيران الأوضاع الإقليمية والاستحقاقات السياسية في لبنان.

أخبار لبنان

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