رأى الامين العام لحركة "مواطنون ومواطنات في دولة" الوزير السابق شربل نحاس أن اليوم هناك تدميرا مؤسساتيا وبشريا في البلد، معتبرا أن هذا الامر أخطر بكثير من الازمة المالية.وأكد نحاس، خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، أننا اليوم نشهد الاسوأ، مشيرا إلى أننا نشهد منذ 3 سنوات هجرة تساوي 3 أضعاف الهجرة التي حصلت في التسعينات.وشدد على أننا "بحاجة إلى العمل على تعداد للبنانيين المقيمين والمغتربين كما أعمارهم ومهنهم، بالاضافة إلى المقيمين غير اللبنانيين"، مؤكدا أن الطوائف تخاف من هذا التعداد.من جهة أخرى، أوضح نحاس أن القوة العاملة للسوريين في لبنان توازي القوة العاملة التي يمثلها اللبنانيونن لافتا إلى أننا بحاجة إلى دولة دفاعا عن الارض والسكان.ورأى الامين العام لحركة "مواطنون ومواطنات في دولة" أنه على الدولة اللبنانية إعادة تشكيل النظام المجتمعي للسوريين الموجودين في لبنان، بواسطة التعليم على سبيل المثال، كي لا يشكل خطرا على لبنان في المستقبل عند العودة إلى سوريا.