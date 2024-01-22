حايك لـ"عشرين 30": حزب الله ليس حليفنا ونحن نتفاهم مع أي فريق في اي ملف لمصلحة البلد

أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك أن حزب الله ليس حليفنا، وقال:" نحن اليوم كتيار وطني حر نعمل لمصلحة البلد ونتفاهم في أي ملف ومع أي فريق، إن كان مع حزب الله أو غيره".



وأشار، خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، إلى أن بنود اتفاق مار مخايل قائمة لكنها ليست دستور.



واعتبر أن حزب الله يساهم بضرب الاستقرار ويعرّض جنوب لبنان للخطر وبالتالي يعرّض الدولة اللبنانية لخطر، مؤكدا أن التيار ضد ترابط الساحات، ودعا في السياق إلى اقرار استراتيجية دفاعية لتكون آلية الدفاع عن لبنان واضحة.



من جهة أخرى، رأى حايك أنه بين السجالات والاعتبارات غير المبنية على المبادئ العلمية داخل مؤسستن الدولة، البلد موجود تحت عبء النزوح السوري بالاضافة إلى أزمة مصارف والحرب بالمنطقة.



ورأى نائب رئيس التيار الوطني الحر أن السوري في لبنان بمثابة مغترب لاهله في سوريا فهو يرسل لهم الاموال.



واعتبر أنه اذا فُكّت العقوبات عن سوريا وحصلت حملة اعادة اعمار فيها فسينتقل السوري الى بلده للعمل فيه، لافتا إلى أن هناك

مناطق آمنة في سوريا وتحت حماية أميركية والعودة اليها ممكنة.







