"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال سوق الغرب

أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلا طرأ على سنترال سوق الغرب بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة.



وأشارت عبر منصة "أكس" إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.