مكاري: على المتضرر من جرائم القدح والذم والتشهير التوجه إلى المحكمة المختصة لا الضابطة العدلية

أشار وزير الاعلام، في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري إلى أن تقديم أي شكوى أو دعوى قضائية هو حق لكل شخص يعتبر نفسه متضررًا من فوضى التعبير الإعلاميّ أو تشويه سمعة.وأتى ذلك على أثر استدعاء الصحافيّ رياض طوق إلى التحقيق، أمام قسم المباحث وإحالة الصحافيّ رامي نعيم إلى محكمة جزائية.وقال المكاري، في بيان: "لكن على المتضرر من جرائم القدح والذم والتشهير على أنواعها، التوجه إلى المحكمة المختصة، وفقًا لقانون المطبوعات، فالمرجع الصالح الوحيد حسب أصول المحاكمات هو محكمة المطبوعات، لا الضابطة العدلية أو أي جهاز أمنيّ."وأكّد أنّ الحريات الاعلامية تخضع للمحاسبة وإنّه يتابع عن كثب لمسار هذين الملفين، حرصًا على عدم المس بمفهوم الحريات العامة.