بوشكيان: طريق ترشيش مفتوحة والعمل كخليّة طوارىء من أجل ضهر البيدر

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان عن مباشرة فرق الأشغال بتدعيم طريق ترشيش التي تربط المتن بالبقاع، وردم الحفر وازالة الردميات المتساقطة لتسهيل مرور المواطنين والأليات والسيارات، ونجم ذلك عن التواصل المستمر والمتابعة الحثيثة بين المسؤولين والمعنيين في المنطقة وفي مقدّمهم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ومحافظ البقاع كمال أبو جودة، ما استدعى العمل كخليّة طوارىْ لمنع اقفال الطريق.



وأوضح أن طريق ضهر البيدر تأخذ الرعاية والاهتمام اللازمين، وتبذل جهود مكثّفة لتأمين السير عليها في مرحلة أولى، بانتظار انجاز الدراسات التي ستجرى حول تنفيذ مراحل تدعيمها وفق أعلى معايير السلامة المرورية.