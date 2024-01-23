لقاء جمع البيسري بجونسون

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون، في زيارة تعارف.



وبحثا، خلال اللقاء، في الأوضاع العامة، وفق ما أكّد مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان.