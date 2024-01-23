هاشم للـLBCI: لم يُبحث بعد في التخلّي عن فرنجية للرئاسة أو عدمه

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم أنّ الاستحقاق الرئاسيّ ما زال في أولويات البحث.



وأوضح في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI ، أنّ الموعد المقرر لسفراء اللجنة الخماسية للتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أُجّل، لأنّه قد يكون استجد أمر ما.



وقال: "سيتشاور السفراء في ما بينهم."



وشدّد هاشم على أنّ مرشح كتلته الوحيد لرئاسة الجمهورية هو النائب سليمان فرنجية.



وأوضح أنّه لم يُبحث بعد، في التخلّي عن فرنجية أو عدمه و"إنّنا نختار وفق المعايير، إذ حتى اللجنة الخماسية لم تدخل في الاسماء بل في المعايير."



ورأى أنّ الأولوية لدى الموفد الأميركيّ آموس هوكستين، كانت طمأنة إسرائيل و"هذا دليل على خشيتهم ممّا تملكه المقاومة."



وأعرب عن حاجة لبنان لرئيس للجمهورية، كونه معنيّ في حرب غزة.



وقال: "ما نتفاهم عليه داخليًا في شأن رئاسة الجمهورية هو الأساس بغض النظر عن الرأي الخارجيّ."



وأضاف: "التزم لبنان بالـ1701 لكن اسرائيل لم تلتزم والمنظمات الدولية غضت النظر عن الخروقات الاسرائيلية."