بوحبيب من نيويورك: لإنهاء الصراع والقبول بحل سلمي عادل وشامل قائم على حل الدولتين

أكد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على "الرغبة العربية بإنهاء الصراع من خلال إيجاد سلام عادل وشامل ومستدام قائم على حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت لعام ٢٠٠٢، كي يفوز مشروع السلام في منطقتنا".



وألقى وزير الخارجية محاضرة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، شرح فيها "موقف لبنان المؤيد لاعادة الهدوء والامن الى الجنوب من خلال انسحاب اسرائيل من كل الاراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها لا سيما مزارع شبعا، ووقف الخروقات"، مشيرا الى "ان رئيس مجلس الوزراء طلب خلال مؤتمر النازحين في جنيف من المفوضية العليا للاجئين البدء ببرامج تجريبية لاعادة السوريين بصورة آمنة الى قراهم، لأن بقاءهم دون حلول في لبنان يهدد أمن وأستقرار المنطقة".



واجتمع بوحبيب، بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وتوافقا على "أهمية إحترام حقوق الانسان في كافة الصراعات وعدم إزدواجية المعايير".



كذلك، تباحثا "بالاستفزازات التي يتعرض لها لبنان، ومحاولة إستدراجه لدخول الحرب". كما أكدا "أهمية الوحدة الفلسطينية للوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة".



من جهة ثانية، أبلغ وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف الوزير بوحبيب، خلال إجتماعهما، "دعم الجزائر ووقوفها الى جانب لبنان والقضية الفلسطينية، من موقعها كممثل للصوت العربي في مجلس الامن الدولي، بما يعيد الحقوق الى أصحابها".