بري بحث والسفير السعودي في الجهود المبذولة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في عين التينة، في أبرز التطورات السياسية الراهنة على الصعيدين اللبناني والإقليمي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، بوصف ذلك السبيل الوحيد لضمان استقرار لبنان، والشروع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.