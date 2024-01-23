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سلسلة لقاءات لميقاتي
أخبار لبنان
2024-01-23 | 06:27
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سلسلة لقاءات لميقاتي
أكّد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار استكماله البحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في موضوعين: الاول يتعلق ببرنامج "امان" وتخطي العقدة المتعلقة بالنص، الذي أصدره مجلس النواب في شأن تعديل المشروع.
وقال حجار، بعد اللقاء، في السرايا: "نحن على طريق الحل وهو ما اقترحه دولة الرئيس سيكون مقبولًا، وستُحضّر النقاط الضرورية، في الاسبوع المقبل."
وأضاف: "أمّا بالنسبة إلى موضوع الاسر الاكثر فقرًا فقدمت لدولته اقتراحًا بالنسبة للعام 2024، وتم التوافق مع دولته في شأن الالية وسيُرسل الاقتراح إلى الدول المانحة لبدء تطبيقه في العام 2024 وخلال الايام المقبلة سيتم توضيح الية الدفع للاسر الاكثر فقرًا."
واستقبل رئيس الحكومة سفيرة الاتحاد الاوروبيّ ساندرا دو وال ، في حضور مستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.
وقد أطلعت السفيرة رئيس الحكومة على التحضيرات لانعقاد المؤتمر الثامن للنازحين السوريين في بروكسل.
كما استقبل رئيس الحكومة سفير ارمينيا في لبنان فاهان اتابكيان وعرض معه العلاقات الثنائية.
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