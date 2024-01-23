اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأوقاف الاسلامية ومؤسسة المخزومي

وُقعت اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأوقاف الاسلامية ومؤسسة المخزومي، برعاية مفتي الجمهورية والنائب فؤاد مخزومي، في دار الفتوى.