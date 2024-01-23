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هذا ما يشهده الجنوب من توترات

ردت المقاومة في لبنان بقصف طال قاعدة ‏ميرون الاسرائيلية للمراقبة الجوية وذلك للمرة الثانية في هذه الحرب، على وقع الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة.