بو صعب استقبل السفير البريطاني: الحل الوحيد هو في مواصلة بذل الجهود الديبلوماسية

بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول في مجمل الاوضاع العامة على الساحة الداخلية، كذلك، في التطورات الاخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان.



وشدد بو صعب في خلال اللقاء على "ان الحل الوحيد هو في مواصلة بذل الجهود الديبلوماسية للتوصل الى وقف إطلاق النار والانتقال الى مرحلة تضمن الاستقرار الامني والسياسي في المستقبل".