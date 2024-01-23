تخريب وتكسير زجاج داخل كنيسة

أقدم مجهولون على تخريب وتكسير زجاج داخل كنيسة سيدة النجاة - البريج في قرنة شهوان. وبعد الكشف، لم يتأكد من وجود عمليّة سرقة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.