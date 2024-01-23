السفير المصري: نسعى لترتيب لقاء لسفراء الخماسية سريعا

أوضح سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى أن الموقف في اللجنة الخماسية موقف واحد وموحد، معلناً تأجيل إجتماع اليوم من قبل "الخماسية" الى الفترة المقبلة، وذلك في إطار إجتماعات أخرى لسفراء "الخماسية" مع مختلف القوى السياسية من أجل ترتيب مواعيد السفراء فقط.



وقال من عين التينة: "هذا امر طبيعي يحصل بما يخص جدول ارتباطات السفراء وهذا سوف يتم تداركه ومراعاته في المستقبل. ونحن في الحقيقة نسعى لترتيب لقاء لسفراء الخماسية سريعا. وهذا الإجتماع لا يهدف للحديث حول تناقضات، بالعكس يتحدث حول المشتركات وخريطة طريق لعمل الخماسية".



وحول ضرورة فصل الملف الرئاسي عن ما يجري في قطاع غزة، أجاب موسى :"أقول من طبيعة الأمور أن أي دولة في العالم يجب أن يكون لها رئيس وفي الظروف المشددة والحرجة يتطلب أكثر هذا الامر، وبالتالي نحن نرى أن ما يحصل في المنطقة وما يواجهه لبنان ودول المنطقة من تحديات يستوجب الإسراع في إتمام هذا الإستحقاق وهو إنتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن".