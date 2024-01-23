فياض: قانون الطاقة المتجددة فتح السوق لتوقيع عقود شراء الطاقة بين شركات القطاع الخاص داخل الموقع منذ الآن!

شدد وزير الطاقة وليد فياض على أهمية قانون الطاقة المتجددة معتبراً إياه إنجازاً تشريعياً كبيراَ ويشكل محطة مضيئة في تطوير سوق الطاقة المتجددة في لبنان.

وأكد خلال اللقاء الاول لفرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي أن إنجاز القانون الفعلي هو تحرير سوق الطاقة المتجددة في لبنان حيث يسمح لكل شركات القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع معامل الطاقة المتجددة وبتوقيع عقود بيع وشراء الطاقة داخل الموقع وبين موقعين متلاصقين بدءا" من الآن كما إعتبر أن بعض مواد القانون بحاجة الى إجراءات تنفيذية وضعت وزارة الطاقة والمياه خارطة طريق لها بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان، كما أشار الى الدور الكبير الذي أناطه القانون بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.



ودعا فياض شركات القطاع الخاص الى الإستفادة من هذا الجانب المُهم لإستكمال تطوير سوق الطاقة الشمسية في لبنان.

بدوره، أكد رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك إستعداد المؤسسة لوضع كل إمكانتها لإنجاح تطبيقه.

يذكر أن هذا اللقاء خصص لنقاش قانون الطاقة المتجددة الموزعة الذي أقره مجلس النواب تحت رقم 318/2024. وشارك في المؤتمر اكثر من 80 شخصا" يمثلون الشركات الأساسية العاملة في قطاع الطاقة الشمسية في لبنان.