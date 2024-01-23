إجتماع بين مجلس إدارة جمعية المصارف ومنصوري... هذه تفاصيله

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان إجتماعًا اليوم مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري ونواب الحاكم بهدف التباحث حول أفضل الحلول الممكنة لتأمين حقوق المودعين على المدى القريب بانتظار الحلول النهائية، مع المحافظة على إستمرارية القطاع المصرفي في آن، ما ينعكس بالنتيجة إيجابًا عليهم.



وقد تم الإتفاق على إستمرار التعاون ‏في عدد من المواضيع التي تتطلب دراسة أعمق بما يسمح بتحقيق هذه الأهداف في أسرع وقت ممكن.