كتلة "اللقاء الديمقراطي" أعلنت مشاركتها في جلسة الموازنة

عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وحضور الأعضاء النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، وراجي السعد، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث عرضت مختلف المستجدات الراهنة، لا سيما مشروع الموازنة العامة المطروحة في الجلسة التشريعية غدا.



وأكدت الكتلة مشاركتها في الجلسة حيث سيكون لها موقفها من الموازنة داخل جلسة المجلس النيابي.