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مجلس القضاء الاعلى: لممارسة حرية التعبير ضمن الضوابط الدستورية

أخبار لبنان
2024-01-23 | 10:30
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مجلس القضاء الاعلى: لممارسة حرية التعبير ضمن الضوابط الدستورية
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مجلس القضاء الاعلى: لممارسة حرية التعبير ضمن الضوابط الدستورية

اوضح مجلس القضاء الاعلى، تعقيباً على ما حصل في محيط قصر العدل اليوم ومن تعرّض لبعض القضاة، والتشهير بهم، "إن حرية التعبير والتجمع والتظاهر مصانة بموجب الدستور، والقضاء حامي الحريّات يسهر على ممارستها، الا أن هذه الممارسة يجب ان تبقى مقيدة بأحكام الدستور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، بحيث لا يصار الى التعرض الشخصي للقضاة، حتى لا تنحرف هذه الحرية عن مسارها الصحيح".

 وشجب المجلس هذه الممارسات التي ستعرّض أصحابها ومرتكبيها للملاحقات القانونية، واهاب بالجميع ممارسة حرية التعبير ضمن الضوابط الدستورية والقانونية الواجبة التطبيق، دون أي تجاوز يوجِب المساءلة، وذلك حفاظاً على هيبة القضاء، الذي يبقى السلطة المخولة الحفاظ على حقوق المواطنين وضمانها، بحسب بيانه.

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