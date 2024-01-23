بو حبيب إلتقى نظيره الفرنسي

إلتقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنة.



وهنأه بـ"تولي منصبه الجديد ودعاه إلى زيارة لبنان".



وشكر بوحبيب لـ"فرنسا وضعها لبنان دائمًا على جدول أولويات سياستها الخارجية، بالإضافة إلى المتابعة الشخصية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقضايا لبنان".



ورحب بـ"أي دور ممكن أن تلعبه فرنسا لخفض التصعيد في الجنوب، والتطبيق الشامل والمتوازن لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١"، مؤكدًا "جهوزية لبنان لحل متكامل يوفر الأمن والإطمئنان ويعيد الأراضي التي ما زالت محتلة وينهي الخروق والإستفزازات".



كما رحب بـ"استعداد فرنسا مساعدة الجيش اللبناني ودعمه وبمهمة اليونيفيل في حفظ الإستقرار في الجنوب".