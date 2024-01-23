"لبنان القوي" ربط مشاركته في الجلسة النيابية والتصويت على الموازنة بمجريات الجلسة

عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وخصص للبحث في موضوع جلسة مجلس النواب لمناقشة وإقرار قانون الموازنة للعام 2024.



وقرر التكتل ربط مشاركته في الجلسة وفي التصويت على الموازنة وموادها بمجريات الجلسة حيث سيكون لرئيس التكتل كلمة في الجلسة يحدد فيها موقف التكتل السياسي العام مما يحصل في فترة الفراغ الرئاسي ومن الجلسة بالذات، بحسب بيان للتكتل.