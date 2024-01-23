كتلة "تحالف التغيير" أعلنت مشاركتها في جلسات مجلس النواب غدًا وعدم تصويتها لإقرار الموازنة

أعلنت كتلة "تحالف التغيير" في بيان "مشاركتها في جلسات مجلس النواب العامة لنقاش الموازنة، منعًا لتمريرها في الحكومة وتجنبًا لتحميل المواطنين أوزارها الكارثية والعمل على التخفيف من وطأة الضرائب غير العادلة بحق جميع اللبنانيين وحماية لمؤسسات القطاع الخاص الصامدة".



وقررت "عدم التصويت لإقرار الموازنة، لمخالفتها الدستور في ظل عدم وجود قطع حساب، ولا تلحظ توحيد لسعر الصرف، وليس فيها أي رؤية إستراتيجية إنقاذية إصلاحية، ولا تقترح أي سياسات لإدارة الأزمة المالية والإقتصادية التي نعاني منها، بل هي تكرار للنهج السابق الذي أوصل البلد إلى ما نحن عليه اليوم".



وأكدت أن "المسؤولية تقع بشكل أساسي على الحكومة مجتمعة ورئيسها بعدم القيام بالعمل الجدي لإنهاء الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون"، معتبرة أن "هذا التقصير يرتقي إلى مستوى الجريمة الوطنية، خصوصًا في ظل غياب التضامن الحكومي الواضح خلال جلسات مناقشة الموازنة في اللجنة، فلم نجد وزيرًا يدافع عن الموازنة، بل كل منهم يغني على ليلاه".