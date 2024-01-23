ميقاتي استقبل وزير خارجية اسبانيا: جددت تأكيد التزام لبنان بال 1701... يونيو: لبنان في صلب نقاشاتنا

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701، منوهاً بـ"الدور الذي تقوم به الكتيبة الاسبانية العاملة في اطار القوات الدولية في جنوب لبنان".



كذلك، شكر ميقاتي "الحكومة الاسبانية على ادراج لبنان على لائحة أولويات الوكالة الاسبانية للتعاون، وعلى مشاريع التنمية التي تقوم بها الوكالة الاسبانية للتنمية في لبنان".



بدوره، تحدث وزير الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون في المملكة الاسبانية مانويل ألباريس بوينو، فقال: "سأقوم بجولة مكثفة هنا في لبنان، ولبنان في صلب نقاشاتنا، وسأزور دول المنطقة كافة ويهمنا اراء كل هذه الدول.اسبانيا تعمل من أجل الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط، ونحن نتعاون مع اصدقائنا. بعد أن دانت اسبانيا الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إسرائيل اعتمدنا موقفا مناهضا للارهاب وكثفنا عملنا من احل السلام. كما أننا نركز على حل الدولتين وتطبيق هذا الحل والاعتراف بدولة فلسطين. معاناة الفلسطينيين في غزة لا تحتمل ولا يمكننا أن نسمح بذلك، ولا مشاهدة المزيد من النساء ومن الأطفال الفلسطينيين يعانون كل هذه المعاناة".



وتابع: "اقترحنا دعوة عاجلة لعقد مؤتمر دولي للسلام. ودعت دولتنا الى حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين واقعية وقابلة للحياة، فمعاناة السكان المدنيين في غزة لا تحتمل ولا يمكننا مواصلة رؤية المزيد من القتلى ومعاناة عائلات الرهائن الذين يجب اطلاق سراحهم فورا، وندعو الى وقف فوري ودائم لاطلاق النار ونطالب بالافراج الفوري وغير المشروط عن الجميع".



واشار الى ان المؤتمر الدولي هو اقتراح اسباني وبذلك سيكون لها دور في تطوير خطة السلام التي قدمها المفوض الأوروبي جوزف بوريل في ختام جلسة مجلس الشؤون الخارجية. ولبنان هو من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تريد اسبانيا التعاون معها.