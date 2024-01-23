الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي استقبل وزير خارجية اسبانيا: جددت تأكيد التزام لبنان بال 1701... يونيو: لبنان في صلب نقاشاتنا

أخبار لبنان
2024-01-23 | 14:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي استقبل وزير خارجية اسبانيا: جددت تأكيد التزام لبنان بال 1701... يونيو: لبنان في صلب نقاشاتنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي استقبل وزير خارجية اسبانيا: جددت تأكيد التزام لبنان بال 1701... يونيو: لبنان في صلب نقاشاتنا

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701، منوهاً بـ"الدور الذي تقوم به الكتيبة الاسبانية العاملة في اطار القوات الدولية في جنوب لبنان". 

كذلك، شكر ميقاتي "الحكومة الاسبانية على ادراج لبنان على لائحة أولويات الوكالة الاسبانية للتعاون، وعلى مشاريع التنمية التي تقوم بها الوكالة الاسبانية للتنمية في لبنان".
 
بدوره، تحدث وزير الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون في المملكة الاسبانية مانويل ألباريس بوينو، فقال: "سأقوم  بجولة مكثفة هنا في لبنان، ولبنان في صلب نقاشاتنا، وسأزور دول المنطقة كافة ويهمنا اراء كل هذه الدول.اسبانيا تعمل من أجل الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط، ونحن نتعاون مع اصدقائنا. بعد أن دانت اسبانيا الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إسرائيل اعتمدنا موقفا مناهضا للارهاب وكثفنا عملنا من احل السلام. كما أننا نركز  على حل الدولتين وتطبيق هذا الحل والاعتراف بدولة فلسطين. معاناة الفلسطينيين في غزة لا تحتمل ولا يمكننا أن نسمح بذلك، ولا مشاهدة المزيد من النساء ومن الأطفال الفلسطينيين يعانون كل هذه المعاناة".
 
وتابع: "اقترحنا دعوة عاجلة لعقد مؤتمر دولي للسلام. ودعت دولتنا الى حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين واقعية وقابلة للحياة، فمعاناة السكان المدنيين في غزة لا تحتمل ولا يمكننا مواصلة رؤية المزيد من القتلى ومعاناة عائلات الرهائن الذين يجب اطلاق سراحهم فورا، وندعو الى وقف فوري ودائم لاطلاق النار ونطالب بالافراج الفوري وغير المشروط عن الجميع". 
 
واشار الى ان المؤتمر الدولي هو اقتراح اسباني وبذلك سيكون لها دور في تطوير خطة السلام التي قدمها المفوض الأوروبي جوزف بوريل في ختام جلسة مجلس الشؤون الخارجية. ولبنان هو من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تريد اسبانيا التعاون معها.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

استقبل

خارجية

اسبانيا:

تأكيد

التزام

لبنان

1701...

يونيو:

لبنان

نقاشاتنا

LBCI التالي
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
حلول مصرفية إلكترونية لصالح الشركات من بنك بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-12

ميقاتي إستقبل وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية المعارضة... وبحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-10

ميقاتي إلتقى وزيرة خارجية ألمانيا وفرونتسكا وريزا: لبنان يحترم القرارات الدولية

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-10

ميقاتي التقى وزيرة خارجية المانيا وفرونتسكا وريزا: لبنان يحترم القرارات الدولية

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-08

ميقاتي لـ "الحرّة": وزيرة خارجية ألمانيا ستزور لبنان غدا ولكن أحدا لم يحدثنا بطرح نشر قوات ألمانية على الحدود مع اسرائيل وتلقينا عرضا بالإنسحاب إلى شمال الليطاني لكننا نشدد على الحل الشامل ومن ضمنه حل موضوع سلاح حزب الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:47

الحلبي تابع مع مديري مدارس الجنوب والنبطية تنفيذ برنامج التعلم عن بعد والحضوري

LBCI
أمن وقضاء
14:40

جولات تفتيشية لمراقبي وزارة الإقتصاد في هذه المناطق... وتحرير محاضر ضبط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-12-25

بريتني سبيرز في إطلالة "مثيرة" أثناء ركوب الخيل... بالبيكيني الأزرق! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-04

ميقاتي التقى السفيرة الأميركية... ماذا بحثا؟

LBCI
أمن وقضاء
2024-01-22

تعميم أوصاف رجل تعرض لحادث صدم على المسلك الشرقي لأوتوستراد جل الديب... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-20

القيادي في حماس أسامة حمدان: ندعو الى تحرك عالمي فوري وعاجل لفضح أفعال الاحتلال ومحاسبته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

70 نقطة في مباراة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الغارات الاسرائيلية تستهدف لأول مرة حيا سكنيا في مجدل سلم... أهل البلدة للـLBCI: باقون في أرضنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

نتنياهو وغالنت وغانتس ردًا على مقتل 21 عسكرياً: سنواصل الحرب!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:38

طرد قيس الشيخ نجيب مباشرةً على الهواء... ونادين نسيب نجيم تعلّق: يا عيب الشوم (فيديو)

LBCI
حال الطقس
00:02

منخفضان جوّيان يشهدهما لبنان

LBCI
فنّ
05:00

رسمياً وبسريّة تامّة... زواج جيسي عبدو من المنتج مفيد الرفاعي

LBCI
فنّ
06:01

بحضور طليقها... نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها والأخير يبكي مستذكراً خاله جورج (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:09

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟

LBCI
فنّ
05:12

هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟

LBCI
فنّ
05:17

إعتزال عادل إمام... الزعيم يسدل الستارة!

LBCI
منوعات
05:50

جريمة مُفجعة... العثور على جثة شابة في أحد المنازل: "جميلة من الداخل والخارج" (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More