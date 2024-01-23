الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحلبي تابع مع مديري مدارس الجنوب والنبطية تنفيذ برنامج التعلم عن بعد والحضوري
أخبار لبنان
2024-01-23 | 14:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الحلبي تابع مع مديري مدارس الجنوب والنبطية تنفيذ برنامج التعلم عن بعد والحضوري
الحلبي تابع مع مديري مدارس الجنوب والنبطية تنفيذ برنامج التعلم عن بعد والحضوري
عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي الدكتور عباس الحلبي لقاء في ثانوية صور الرسمية المختلطة بحضور النائبين علي خريس وأشرف بيضون مع مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية وعاملي المكننة فيها في منطقتي الجنوب والنبطية، لمتابعة تنفيذ برنامج التعلم عن بعد والتعلم الحضوري للتلامذة المنتقلين قسرًا والملتحقين حضوريًا في معاهد ومدارس رسمية.
وأكد الحلبي أن "الحضور التربوي هو الأساس لنجاح العام الدراسي، لكن مع طول الأزمة، بتنا نخشى من ضياع العام الدراسي واعتمدنا مراكز الإستجابة لاستقبال التلامذة النازحين، ولن نسمح أن يضيع العام الدراسي، وهي مسؤولية الجميع لإعطاء العناية والرعاية".
وأعلن الحلبي "خطة التعلم عن بعد"، مؤكدًا أن "التدريب لتحصيل الخبرة متاح في الوزارة وهناك عدد من القدرات والتجهيزات مؤمنة لهذا الغرض"، وقال: "تم توزيع نحو 1560 تابلت و550 كمبيوتر لنجاح عملية التعلم، كما أنني اتصلت بوزير الإتصالات جوني القرم للمساعدة في تأمين شبكة إنترنت للمدرسين، ونحن نحاول تأمين التجهزات لنجاح العملية".
وأشار إلى أنه "يجب علينا تأمين الحماية ودرء الخطر عن التلامذة، وهذا الأمر أهم من كل شيء، ونحن نعمل تحت أمر الواقع والقدرات المتاحة، ولا نستطيع المخاطرة بحياة أحد في ظل الوضع الأمني، ويجب التنسيق مع المناطق التربوية"، كاشفًا عن "بداية دفع إنتاجية الشهر 12 من العام الماضي للمعلمين، وتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن في الوزارة"، ومشددًا على "العمل في ظل الظروف الصعبة والحفاظ على التعليم الرسمي، ولن نرض بسقوطه".
ولفت الحلبي إلى أعداد التلاميذ المسجلين كالآتي: "6361 تلميذًا مسجلا على تطبيق " sims"، 4345 تلميذًا "online "، 1007 أساتذة ومديرين ونظار مسجلين على "sims"، 622 أستاذًا "online"، مشيرًا إلى أنه "تم صباحًا توزيع 500 tablets + 700 laptops على tvet، 320 tablets + 60 laptops على المنطقة التربوية في الجنوب و1560 tablets + 565 laptops على المنطقة التربوية في النبطية"، معلنًا أنه "سيتم تدريب جميع المعلمين في الجنوب على الـteams مع مركز البحوث والـunesco، كما سيتم الإعلان عن مراكز إستجابة حيث يتمركز العدد الأكبر من التلاميذ النازحين للتعليم العام والمهني، وسيؤمن الإنترنت لجميع التلاميذ الذين يتابعون دروسهم online والمعلمين، وسيتم دفع ساعات إضافية للمعلمين الذين يقومون بتدريس ساعات إضافية".
بدوره، أثنى النائب بيضون على الخطة التعليمية التي أطلقها الحلبي، معتبرًا أنها "عنوان للصمود والمقاومة".
أخبار لبنان
مديري
مدارس
الجنوب
والنبطية
تنفيذ
برنامج
التعلم
والحضوري
التالي
بوشكيان: طريق ترشيش مفتوحة والعمل كخليّة طوارىء من أجل ضهر البيدر
مكاري: على المتضرر من جرائم القدح والذم والتشهير التوجه إلى المحكمة المختصة لا الضابطة العدلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-01-21
الحلبي لمديري المدارس والمعاهد جنوبا: لمتابعة التطورات الميدانية والتنسيق مع رؤساء المناطق التربوية
أخبار لبنان
2024-01-21
الحلبي لمديري المدارس والمعاهد جنوبا: لمتابعة التطورات الميدانية والتنسيق مع رؤساء المناطق التربوية
0
أخبار لبنان
2023-11-27
الحلبي يعلن إطلاق مدارس الاستجابة للطوارئ في الجنوب
أخبار لبنان
2023-11-27
الحلبي يعلن إطلاق مدارس الاستجابة للطوارئ في الجنوب
0
أخبار لبنان
2023-10-26
الحلبي مدد إقفال المدارس في المناطق الحدودية الجنوبية وأكد إستمرار الدراسة في سائر المناطق
أخبار لبنان
2023-10-26
الحلبي مدد إقفال المدارس في المناطق الحدودية الجنوبية وأكد إستمرار الدراسة في سائر المناطق
0
خبر عاجل
2024-01-22
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ
خبر عاجل
2024-01-22
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:40
جولات تفتيشية لمراقبي وزارة الإقتصاد في هذه المناطق... وتحرير محاضر ضبط
أمن وقضاء
14:40
جولات تفتيشية لمراقبي وزارة الإقتصاد في هذه المناطق... وتحرير محاضر ضبط
0
أخبار لبنان
14:08
ميقاتي استقبل وزير خارجية اسبانيا: جددت تأكيد التزام لبنان بال 1701... يونيو: لبنان في صلب نقاشاتنا
أخبار لبنان
14:08
ميقاتي استقبل وزير خارجية اسبانيا: جددت تأكيد التزام لبنان بال 1701... يونيو: لبنان في صلب نقاشاتنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-12-27
تيا ابنة نوال الزغبي تكشف عن وشمها الضخم على ذراعها (فيديو)
فنّ
2023-12-27
تيا ابنة نوال الزغبي تكشف عن وشمها الضخم على ذراعها (فيديو)
0
منوعات
2023-12-13
اختطاف "دي جي" مشهور في هذا البلد... عذبوه بأشنع الطرق وهذا ما أظهره التشريح!
منوعات
2023-12-13
اختطاف "دي جي" مشهور في هذا البلد... عذبوه بأشنع الطرق وهذا ما أظهره التشريح!
0
آخر الأخبار
09:15
سامي الجميل: "حزب الله" يقرّر عنّا جميعا ما يحصل في الجنوب ما يعني أنه لم يربط لبنان فقط به إنما ربطنا بحماس ومستقبل اللبنانيين بات مرتبطًا بحماس أي أننا يجب أن ننتظر ما سيحصل بين حماس وإسرائيل كي نرى إن كان لبنان سيدخل بحرب أم لا
آخر الأخبار
09:15
سامي الجميل: "حزب الله" يقرّر عنّا جميعا ما يحصل في الجنوب ما يعني أنه لم يربط لبنان فقط به إنما ربطنا بحماس ومستقبل اللبنانيين بات مرتبطًا بحماس أي أننا يجب أن ننتظر ما سيحصل بين حماس وإسرائيل كي نرى إن كان لبنان سيدخل بحرب أم لا
0
فنّ
2024-01-18
هل خانها؟.. ياسمين عبد العزيز تكشف الحقيقة بعد الطلاق ومايا دياب تثور غضباً
فنّ
2024-01-18
هل خانها؟.. ياسمين عبد العزيز تكشف الحقيقة بعد الطلاق ومايا دياب تثور غضباً
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
70 نقطة في مباراة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الغارات الاسرائيلية تستهدف لأول مرة حيا سكنيا في مجدل سلم... أهل البلدة للـLBCI: باقون في أرضنا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الغارات الاسرائيلية تستهدف لأول مرة حيا سكنيا في مجدل سلم... أهل البلدة للـLBCI: باقون في أرضنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نتنياهو وغالنت وغانتس ردًا على مقتل 21 عسكرياً: سنواصل الحرب!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
نتنياهو وغالنت وغانتس ردًا على مقتل 21 عسكرياً: سنواصل الحرب!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:38
طرد قيس الشيخ نجيب مباشرةً على الهواء... ونادين نسيب نجيم تعلّق: يا عيب الشوم (فيديو)
فنّ
03:38
طرد قيس الشيخ نجيب مباشرةً على الهواء... ونادين نسيب نجيم تعلّق: يا عيب الشوم (فيديو)
2
حال الطقس
00:02
منخفضان جوّيان يشهدهما لبنان
حال الطقس
00:02
منخفضان جوّيان يشهدهما لبنان
3
فنّ
05:00
رسمياً وبسريّة تامّة... زواج جيسي عبدو من المنتج مفيد الرفاعي
فنّ
05:00
رسمياً وبسريّة تامّة... زواج جيسي عبدو من المنتج مفيد الرفاعي
4
فنّ
06:01
بحضور طليقها... نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها والأخير يبكي مستذكراً خاله جورج (فيديو)
فنّ
06:01
بحضور طليقها... نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها والأخير يبكي مستذكراً خاله جورج (فيديو)
5
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:09
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
6
فنّ
05:12
هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟
فنّ
05:12
هل انفصل تيم حسن عن وفاء الكيلاني؟
7
فنّ
05:17
إعتزال عادل إمام... الزعيم يسدل الستارة!
فنّ
05:17
إعتزال عادل إمام... الزعيم يسدل الستارة!
8
منوعات
05:50
جريمة مُفجعة... العثور على جثة شابة في أحد المنازل: "جميلة من الداخل والخارج" (صور)
منوعات
05:50
جريمة مُفجعة... العثور على جثة شابة في أحد المنازل: "جميلة من الداخل والخارج" (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More