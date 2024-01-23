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الحلبي تابع مع مديري مدارس الجنوب والنبطية تنفيذ برنامج التعلم عن بعد والحضوري

أخبار لبنان
2024-01-23 | 14:47
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الحلبي تابع مع مديري مدارس الجنوب والنبطية تنفيذ برنامج التعلم عن بعد والحضوري
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الحلبي تابع مع مديري مدارس الجنوب والنبطية تنفيذ برنامج التعلم عن بعد والحضوري

الحلبي تابع مع مديري مدارس الجنوب والنبطية تنفيذ برنامج التعلم عن بعد والحضوري

عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي الدكتور عباس الحلبي لقاء في ثانوية صور الرسمية المختلطة بحضور النائبين علي خريس وأشرف بيضون مع مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية وعاملي المكننة فيها في منطقتي الجنوب والنبطية، لمتابعة تنفيذ برنامج التعلم عن بعد والتعلم الحضوري للتلامذة المنتقلين قسرًا والملتحقين حضوريًا في معاهد ومدارس رسمية.

وأكد الحلبي أن "الحضور التربوي هو الأساس لنجاح العام الدراسي، لكن مع طول الأزمة، بتنا نخشى من ضياع العام الدراسي واعتمدنا مراكز الإستجابة لاستقبال التلامذة النازحين، ولن نسمح أن يضيع العام الدراسي، وهي مسؤولية الجميع لإعطاء العناية والرعاية".

وأعلن الحلبي "خطة التعلم عن بعد"، مؤكدًا أن "التدريب لتحصيل الخبرة متاح في الوزارة وهناك عدد من القدرات والتجهيزات مؤمنة لهذا الغرض"، وقال: "تم توزيع نحو 1560 تابلت و550 كمبيوتر لنجاح عملية التعلم، كما أنني اتصلت بوزير الإتصالات جوني القرم للمساعدة في تأمين شبكة إنترنت للمدرسين، ونحن نحاول تأمين التجهزات لنجاح العملية".

وأشار إلى أنه "يجب علينا تأمين الحماية ودرء الخطر عن التلامذة، وهذا الأمر أهم من كل شيء، ونحن نعمل تحت أمر الواقع والقدرات المتاحة، ولا نستطيع المخاطرة بحياة أحد في ظل الوضع الأمني، ويجب التنسيق مع المناطق التربوية"، كاشفًا عن "بداية دفع إنتاجية الشهر 12 من العام الماضي للمعلمين، وتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن في الوزارة"، ومشددًا على "العمل في ظل الظروف الصعبة والحفاظ على التعليم الرسمي، ولن نرض بسقوطه".

ولفت الحلبي إلى أعداد التلاميذ المسجلين كالآتي: "6361 تلميذًا مسجلا على تطبيق " sims"، 4345 تلميذًا "online "، 1007 أساتذة ومديرين ونظار مسجلين على "sims"، 622 أستاذًا "online"، مشيرًا إلى أنه "تم صباحًا توزيع 500 tablets + 700 laptops على tvet، 320 tablets + 60 laptops على المنطقة التربوية في الجنوب و1560 tablets + 565 laptops على المنطقة التربوية في النبطية"، معلنًا أنه "سيتم تدريب جميع المعلمين في الجنوب على الـteams مع مركز البحوث والـunesco، كما سيتم الإعلان عن مراكز إستجابة حيث يتمركز العدد الأكبر من التلاميذ النازحين للتعليم العام والمهني، وسيؤمن الإنترنت لجميع التلاميذ الذين يتابعون دروسهم online والمعلمين، وسيتم دفع ساعات إضافية للمعلمين الذين يقومون بتدريس ساعات إضافية".

بدوره، أثنى النائب بيضون على الخطة التعليمية التي أطلقها الحلبي، معتبرًا أنها "عنوان للصمود والمقاومة".

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