الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع: اذا كان المطلوب أن أخالف القانون فهذا لن يحصل

أخبار لبنان
2024-01-24 | 03:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدفاع: اذا كان المطلوب أن أخالف القانون فهذا لن يحصل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الدفاع: اذا كان المطلوب أن أخالف القانون فهذا لن يحصل

اعتبر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم أنه "على رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والقلق المتعاظم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتداعيات الحرب في غزة ، تجد الجهات المعروفة الوقت لتجديد الحملات على وزير الدفاع الوطني وكأن كل ما يجري في كفة، والتحامل على الوزير في كفة اخرى، لا بل اكثر الضغط على الضباط في القضاء العسكري لعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المرجع الذي اناطت به القوانين اصدارها وهي تتناول مرفق العدالة في القضاء العسكري". 

وأكد وزير الدفاع الوطني في بيان على أن "قرارات تعيين الضباط في المحكمة العسكرية، كما تمديد العمل، حتى 29/2/2024، بالقرارات المتعلقة بمحكمة التمييز العسكرية وبالقضاء المنفرد العسكري عن سنة 2023، قد صدرت وفق الأصول وتمَّ تعميمها على كافة المؤسسات الرئيسية والأجهزة المعنية بها. الا أن الذي حصل هو أن هؤلاء الضباط مُنعوا من القيام بمهامهم القضائية مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من تمنّع عن إحقاق الحق ومن الحؤول دون تأمين العدالة في القضاء العسكري". 

وأشار الى أن "عدم توقيع الوزير قرارات تعيين الضباط في محكمة التمييز العسكرية وفي القضاء المنفرد العسكري إنما يعود لكون المقترح تعيينهم لا يحملون إجازة في الحقوق مما يخالف النصوص القانونية بهذا الشأن ويجافي المفهوم القانوني لمن يتولى مهاماً قضائية". 

وشدد على انه اذا كان المطلوب أن يخالف وزير الدفاع الوطني القانون، فهذا لن يحصل مهما اشتدت الضغوطات وحملات الابتزاز والتجريح والتحريض في الاعلام وغير الاعلام، لافتاً الى أنه على المعنيين لاسيما من هم في موقع المسؤولية أن يضغطوا في الاتجاه الصحيح وهو إلزام من يخالف القرارات المتخذة وفقاً للقانون بالتقيد بها وخصوصاً بعدم منع الضباط من القيام بمهامهم القضائية في المحاكم العسكرية متجاوزاً ما يؤلّفه هذا الأمر من تمنّع عن إحقاق الحق ومن تعطيل لمرفق العدالة في القضاء العسكري.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الدفاع:

المطلوب

أخالف

القانون

LBCI التالي
سيرج داغر لـ"حزب الله": لا أحد معكم
وزير الخارجية: لبنان لا يريد الحرب!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-12-18

وزير الدفاع الأميركي: تصعيد الحوثيين من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي

LBCI
صحف اليوم
2023-11-14

مصادر نقلا عن سليم: من يحرص على الجيش لا يجوز أن يخالف القانون أو أن يتخطى صلاحيات وزير الدفاع

LBCI
أخبار دولية
11:15

أول ظهور علني لوزير الدفاع الأميركي منذ دخوله سرا الى المستشفى

LBCI
اقتصاد
09:45

حبيب يعرض لوزير الدفاع شؤون مصرف الإسكان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:43

خلف: الإستمرار في هذه الجلسة تعليق لإحكام الدستور

LBCI
أخبار لبنان
07:25

سفير مصر من دار الفتوى: موقف اللجنة الخماسية واحد

LBCI
أمن وقضاء
07:06

الجيش: توقيف 10 مواطنين لتورطهم في إشكال في بلدة برج العرب - عكار

LBCI
أخبار لبنان
07:02

بو صعب لميقاتي: لو كان غازي زعيتر وزيراً للدفاع هل كنت تعاملتَ معه بالطريقة التي تعاملت بها مع الوزير سليم؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-01-22

وصفة جديدة بالدجاج... صلصة المحار مع الأرز والبروكولي (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-01-21

نجوى كرم تحتفل بفوزها بجائزة صناع الترفيه الفخرية في حفل Joy Awards 2024: بتمنى كون قدّ مسؤولية بلدي! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-16

"حافية القدمين ومن دون ملابس"... في عيد ميلادها: زوجة كاني ويست تصدم الجمهور باطلالتها الفاضحة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-22

بعد أيام على اختفائها... عثروا على جثة الشابة في هذا المكان!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:07

نجاة طفلة جراء سقوط قذيفة لم تنفجر في شبعا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:30

إجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث الصراع في الشرق الأوسط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

70 نقطة في مباراة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

جورج وسوف فاجأ صلاح الشرنوبي في الرياض... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لا طرقات آمنة في لبنان والحلول ترقيعية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الخماسية مع فصل المسار الرئاسي اللبناني عن حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اللقاء النيابي المستقل: التصويت لإقرار الموازنة مع التحفظ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ضراوة المعارك في غزة تقابلها زحمة مساع دولية لوقف الحرب .. خطة الإتحاد الأوروبي واحدة منها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:58

"زوجتي توسلت إليّ من أجل زواج مفتوح ثم أقامت علاقة مع أكثر شخص لم أتوقعه"... قصة انتهت بكشف حقيقة صادمة!

LBCI
حال الطقس
00:46

منخفض جوي آخر أكثر برودة سيؤثر على لبنان بدءاً من الجمعة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
منوعات
10:52

اعتراف خطير من رجل محطّم: وقعت في حب شقيقة زوجتي المتزوجة وهذه قصتي المؤلمة!

LBCI
منوعات
11:33

اعتقد أن حجرا سقط على رأسه... وبعد 4 أيام اكتشف الحقيقة الصادمة: نجا من الموت بأعجوبة! (صورة)

LBCI
فنّ
11:59

بعد أسبوع من طلاقهما... أحمد العوضي يتعرض لأزمة صحية: هل زارته ياسمين عبد العزيز في المستشفى وما هو وضعه الصحي؟

LBCI
منوعات
16:07

كان من المفترض أن تغفو لكنها بقيت مستيقظة... ابنة الـ7 سنوات تكشف التفاصيل المرعبة: هذا ما فعله والدي بي وبشقيقي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تعميم الـ١٥٠ دولارًا شهريًا... هل يبصر النور؟

LBCI
منوعات
15:11

كست جسمها ووجهها بالوشوم... عارضة تكشف صدرها "الملوّن" في صورة مثيرة! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More