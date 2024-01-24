مع انطلاق جلسة الموازنة... سجال داخل مجلس النواب (فيديو)

حصل سجال بين النائب ملحم خلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع انطلاق جلسة مجلس النواب لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2024.



وقد بدأ السجال عند طلب النائب ملحم خلف الكلام وقاطعه الرئيس نبيه بري بالقول: "وقت المناقشة بعطيك (الكلام) تفضّل ارتاح".

وأصرّ النائب خلف على الكلام، مشيرا الى أنه "عند خلو سدة الرئاسة لا أولوية على انتخاب رئيس للجمهورية". فرّد بري عليه بالقول: "ما رح أعملك بطل وطلعك برا القاعة".



وقد تطوّر السجال الى مشادات كلامية بين عدد من النواب، حول ما اذا كانت هذه الجلسة جلسة "حكمية" أم "تشريعية".