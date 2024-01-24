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كنعان: المادة 58 من مشروع الموازنة لم تلغ... ولجنة المال ألغت مواد مخالفة الدستور
أخبار لبنان
2024-01-24 | 04:43
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كنعان: المادة 58 من مشروع الموازنة لم تلغ... ولجنة المال ألغت مواد مخالفة الدستور
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على انه "لجنة المال، لم تلغ المادة 58 من مشروع الموازنة التي تتعلق بكيفية تحصيل ضريبة 10% من ايرادات الأسهم والسندات والودائع الخاصة باللبنانيين في الخارج خلافاً لما قاله بعض الإعلام، بل باتت المادة ٤٢ من المشروع المعدّل من اللجنة".
وأشار كنعان من مجلس النواب في خلال تلاوته تقرير لجنة المال، الى أن لجنة المال والموازنة لحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية وتميّزه بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبالعشوائية في بعض الاعتمادات
ولفت الى أن اللجنة ألغت مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية وإستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور، مشيرا الى أن هدف الحكومة تأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقدرة الاقتصاد على التمويل وقدرة المواطنين على التحمل.
وقال كنعان: "الحكومة تجهل ما حصّلته من إيرادات تفصيلية خلال العامين 2022 و 2023 وتجهل ما حققته دولرة بعض الرسوم خلال العام 2022 ولاسيما رسوم المطارات والمرفأ وتجهل ما يمكن أن يوفره من إيرادات كل تعديل أجرته بموجب مواد مشروع الموازنة".
واضاف: "غياب الرؤية يتلازم مع غياب وحدة المعايير في التعديلات المقترحة على الرسوم القائمة فبعض الرسوم رفعت قيمتها 10 أضعاف كرسوم السير، ورفعت قيمة سواها 40 ضعفاً كبعض رسوم الطابع المالي، وجرى رفع البعض الآخر 180 مرة كالرسوم على المواد الكحولية المنتجة محلياً".
وأشار كنعان الى أن "مشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية ما يشكل مخالفة دستورية تُسأل الحكومة عنها، معتبرا أن "دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف". وسأل: "إلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بالعمل على وسم دولتنا بهذه الصفة؟".
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